Pithoragarh News: चार बल्ब जलाने वालों को भारी भरकम बिल का करंट

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बिजली का बिल देखकर उपभोक्ता हैरान भी हैं और यूपीसीएल के इस कारनामे से परेशान भी हैं। मुनस्यारी क्षेत्र के उपभोक्ता इन दिनों बिजली के बिलों को लेकर असमंजस में है। जिनके घरों में कुल मिलाकर चार बल्ब भी मुश्किल से जलते हैं उन्हें 25 हजार से लेकर डेढ़ लाख तक के बिल थमाए गए हैं।लोगों का कहना है कि न तो घर में कूलर है न ही हीटर जलता है। इसके बाद भी लाखों का बिल आने से वे हैरत में हैं। सोमवार को कवाधार, दराती समेत कई गांवों के लोग बिल लेकर उपखंड अधिकारी के कार्यालय पहुंच गए।उन्होंने कहा कि एक महीने के भीतर ही इतना अधिक बिल कैसे आ सकता है। कवाधार के कुंदन ज्येष्ठा ने बताया कि उनका बिल 55 हजार रुपये आया है।प्रह्लाद कोरंगा ने कहा कि उन्हें 59 हजार, बहादुर सिंह ने कहा कि उन्हें 58 हजार, नारायण सिंह ने कहा उन्हें 52687, देवेंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें 25400 तो खसियाबाड़ा निवासी माया देवी ने बताया कि उन्हें 23700 का बिल थमाया गया है। ग्रामीणों ने कहा कि कई उपभोक्ताओं का डेढ़ लाख तक बिल आया है जो किसी अचंभे से कम नहीं है।उपभोक्ताओं ने कहा कि पिछले माह तक उनका बिजली बिल 300 रुपये आता था जो अचानक बढ़ गया है। कवाधार के प्रधान सुरेश थपरियाल, खसिया बाड़ा के प्रधान बबलू लोहनी ने कहा कि यह सरासर निगम की गलती है। इस गलती की सजा उपभोक्ताओं को दी जा रही है जो गलत है।