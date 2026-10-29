Pauri News: यूजर चार्ज वसूली से हर माह 15 से 20 हजार कमा रहे महिला समूह

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ब्लॉक स्तरीय कोऑर्डिनेटर सनी शर्मा ने बताया कि भवानी महिला स्वयं सहायता समूह, समर्थ नारी, न्यू कमलेश्वर और मां चंद्रबदनी समेत 11 समूहों को यूजर चार्ज वसूली की जिम्मेदारी दी गई है। नगर निगम की ओर से जमा यूजर चार्ज की कुल राशि का 20 प्रतिशत समूहों को दिया जाता है। महिलाएं एक से छह माह तक का यूजर चार्ज जमा कर रसीद काट रही हैं। प्रत्येक समूह में पांच से दस महिलाएं हैं, जबकि वसूली के काम में एक समूह से दो से तीन महिलाएं सक्रिय रहती हैं।घरेलू उत्पाद तैयार कर भी कमा रहीं महिलाएंश्रीनगर क्षेत्र में करीब 39 महिला स्वयं सहायता समूह विभिन्न गतिविधियों से जुड़े हैं। महिलाएं अचार, मुरब्बा, पापड़, जूस, बड़ी, रोट-अरसे और मिठाई बनाने के साथ स्वेटर, मोजे व मफलर भी तैयार कर रही हैं। इन उत्पादों को मेलों और स्टॉलों में बेचकर वे अतिरिक्त आय अर्जित कर रही हैं।