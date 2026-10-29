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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pauri News ›   Women's groups are earning 15,000 to 20,000 rupees per month from user charges.

Pauri News: यूजर चार्ज वसूली से हर माह 15 से 20 हजार कमा रहे महिला समूह

Thu, 29 Oct 2026 04:04 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 29 Oct 2026 04:04 PM IST
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Women's groups are earning 15,000 to 20,000 rupees per month from user charges.
श्रीनगर। नगर निगम क्षेत्र में 11 महिला स्वयं सहायता समूह यूजर चार्ज वसूली कर अपनी आजीविका मजबूत बना रहे हैं। समूहों की महिलाएं घर-घर जाकर कूड़ा उठान के बदले यूजर चार्ज जमा कर रहीं हैं। इससे प्रत्येक समूह को हर माह करीब 15 से 20 हजार रुपये की आय हो रही है।
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ब्लॉक स्तरीय कोऑर्डिनेटर सनी शर्मा ने बताया कि भवानी महिला स्वयं सहायता समूह, समर्थ नारी, न्यू कमलेश्वर और मां चंद्रबदनी समेत 11 समूहों को यूजर चार्ज वसूली की जिम्मेदारी दी गई है। नगर निगम की ओर से जमा यूजर चार्ज की कुल राशि का 20 प्रतिशत समूहों को दिया जाता है। महिलाएं एक से छह माह तक का यूजर चार्ज जमा कर रसीद काट रही हैं। प्रत्येक समूह में पांच से दस महिलाएं हैं, जबकि वसूली के काम में एक समूह से दो से तीन महिलाएं सक्रिय रहती हैं।
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घरेलू उत्पाद तैयार कर भी कमा रहीं महिलाएं---
श्रीनगर क्षेत्र में करीब 39 महिला स्वयं सहायता समूह विभिन्न गतिविधियों से जुड़े हैं। महिलाएं अचार, मुरब्बा, पापड़, जूस, बड़ी, रोट-अरसे और मिठाई बनाने के साथ स्वेटर, मोजे व मफलर भी तैयार कर रही हैं। इन उत्पादों को मेलों और स्टॉलों में बेचकर वे अतिरिक्त आय अर्जित कर रही हैं।
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