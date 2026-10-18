Pauri News: वीकेंड ने बढ़ाई मुश्किलें शहरी क्षेत्र में एनएच पर रेंगते रहे वाहन

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श्रीनगर। वीकेंड और लगातार दो-तीन दिन के अवकाश के चलते रविवार को शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ने से जाम की स्थिति बनी रही। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिलीं। वाहन रुक-रुककर चलते रहे। भक्तियाना से श्रीकोट तक करीब छह किमी का सफर तय करने में वाहन चालकों को आधे घंटे से अधिक का समय लगा। इससे यात्रियों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रविवार को छुट्टी मनाने और आवाजाही बढ़ने के कारण शहर के व्यस्त मार्ग पर यातायात का दबाव बढ़ गया। इस दौरान वाहनों की धीमी रफ्तार ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं। यातायात प्रभारी नीरज शर्मा ने बताया कि वीकेंड के बाद लगातार दो-तीन दिन का अवकाश होने से यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है। शहरी क्षेत्र में अचानक वाहनों की संख्या बढ़ने से यह स्थिति उत्पन्न हुई। संवाद