Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pauri News ›   Uttarakhand Congress begins state wide signature campaign fortnight from Srinagar

उत्तराखंड: कांग्रेस ने श्रीनगर से की प्रदेशव्यापी हस्ताक्षर अभियान पखवाड़े की शुरुआत, जनता को जोड़ने का आह्वान

Tue, 10 Nov 2026 04:19 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, श्रीनगर गढ़वाल
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रीनगर गढ़वाल Published by: Alka Tyagi Updated Tue, 10 Nov 2026 04:19 PM IST
सार

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार अंकिता भंडारी हत्याकांड, भर्ती घोटालों, जमीनों की खरीद-फरोख्त और भ्रष्टाचार के मामलों में दोषियों को संरक्षण दे रही है।

विज्ञापन
Uttarakhand Congress begins state wide signature campaign fortnight from Srinagar
उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकर्ता - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मंगलवार को गोला पार्क से प्रदेशव्यापी हस्ताक्षर अभियान पखवाड़े की शुरुआत की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव और शहरों तक अभियान चलाकर जनता को जोड़ने का आह्वान किया।

विज्ञापन


गोदियाल ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार अंकिता भंडारी हत्याकांड, भर्ती घोटालों, जमीनों की खरीद-फरोख्त और भ्रष्टाचार के मामलों में दोषियों को संरक्षण दे रही है।
विज्ञापन


UK Top News: लगातार हत्याओं से दहला दून, गंगोत्री मंदिर के कपाट बंद, योगनगरी में सीएम की बड़ी घोषणाएं
विज्ञापन
विज्ञापन


कहा कि अभियान के तहत जुटाए गए हस्ताक्षरों को राज्यपाल को सौंपकर सरकार की कार्यशैली के खिलाफ जनता की आवाज पहुंचाई जाएगी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बैनर पर हस्ताक्षर कर अभियान में भागीदारी की।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed