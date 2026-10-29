Pauri News: करवा चौथ पर बारिश ने बिगाड़ा कारोबारियों का गणित

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करवा चौथ पर कई महिलाएं त्योहार के दिन ही पूजा सामग्री और शृंगार का सामान खरीदने बाजार पहुंचती हैं। खासकर नौकरीपेशा महिलाओं को कामकाज के चलते पहले खरीदारी का समय नहीं मिल पाता। वह सुबह से दोपहर तक खरीदारी करने के साथ मेहंदी भी लगवाती हैं। इसी उम्मीद में दूसरे क्षेत्रों से छोटे कारोबारी श्रीनगर पहुंचकर अस्थायी दुकानें लगाते हैं। इस बार त्योहार से पहले दो दिन अच्छी खरीदारी होने के कारण दुकानदारों को करवा चौथ पर भी बेहतर कारोबार की उम्मीद थी, लेकिन बारिश से बाजार की रौनक फीकी पड़ गई।गोला बाजार से गणेश बाजार तक फड़ लगाने वाले राधा और गंगाराम ने बताया कि करवा चौथ पर हर साल दोपहर तक महिलाओं की अच्छी भीड़ रहती है। इस बार सुबह से बारिश होने के कारण दुकानदारी लगभग ठप रही। कहा कई कारोबारी त्योहार के लिए ब्याज पर पैसा लेकर सामान खरीदते हैं। उन्हें त्योहार की बिक्री से माल की लागत निकालने, उधार चुकाने और मुनाफा कमाने की उम्मीद रहती है, लेकिन बारिश ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।