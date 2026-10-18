Pauri News: बनास पैठाणी महाविद्यालय में खुला मुक्त विवि का अध्ययन केंद्र

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महाविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉ. प्रकाश फोंदणी ने बताया कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने महाविद्यालय को अध्ययन केंद्र के रूप में नामित करते हुए केंद्र कोड भी आवंटित कर दिया है। विवि से संबंधित दस्तावेजों में बीबीए, बीसीए, बीएससी बायो, गणित संवर्ग और एमएससी गणित सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों का उल्लेख किया गया है। विद्यार्थियों को पाठ्यक्रमों की उपलब्धता, प्रवेश प्रक्रिया और पात्रता संबंधी विस्तृत जानकारी अध्ययन केंद्र से प्राप्त होगी।प्राचार्य प्रो. (डॉ.) विजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि अध्ययन केंद्र की स्थापना क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अध्ययन केंद्र के संयोजक डॉ. पुनीत चंद्र वर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) से संबंधित प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। समर्थ पोर्टल के नोडल अधिकारी डॉ. दिनेश रावत ने कहा कि महाविद्यालय में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी।