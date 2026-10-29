फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pauri News ›   Leopard spotted near district hospital, raising public concern in populated areas

Pauri News: जिला अस्पताल के पास दिखा गुलदार, आबादी क्षेत्र में बढ़ी लोगों की चिंता

Thu, 29 Oct 2026 03:57 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 29 Oct 2026 03:57 PM IST
विज्ञापन
Leopard spotted near district hospital, raising public concern in populated areas
पौड़ी। जिला अस्पताल के समीप एक बार फिर से गुलदार की आबादी क्षेत्र में सक्रियता से लोगों की चिंता बढ़ गई है। बीती रात गुलदार जिला अस्पताल के समीप घूमता हुआ दिखाई दिया। रिहायशी इलाके में गुलदार की मौजूदगी से आसपास रहने वाले लोगों में भय का माहौल है। वहीं, वन विभाग ने एहतियातन क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है।
विज्ञापन


बीती रात गुलदार जिला अस्पताल के समीप दिखाई दिया। अस्पताल के आसपास आबादी होने के कारण यहां लोगों और वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। ऐसे में गुलदार की सक्रियता से लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। स्थानीय करन सिंह, राजेंद्र सिंह, प्रदीप कुमार आदि ने बताया कि गुलदार लगातार आबादी क्षेत्र में आता रहा तो किसी अप्रिय घटना का खतरा पैदा हो सकता है।
विज्ञापन

वहीं, सामाजिक कार्यकर्ता गणेश चंद्र भट्ट के धरनास्थल के आसपास भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। धरनास्थल के आसपास पुलिस के साथ ही वन विभाग की टीम निगरानी रख रही है विभाग की ओर से क्षेत्र में गश्त बढ़ाकर गुलदार की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

वन विभाग की एसडीओ आयशा बिष्ट ने बताया कि गुलदार दिखाई देने के बाद संबंधित क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है। विभाग की टीम स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सतर्कता बरती जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed