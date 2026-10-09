श्रीनगर: प्रो. आरके मैखुरी की बड़ी उपलब्धि, स्टैनफोर्ड की विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में बनाई जगह
पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में चार दशक से अधिक समय तक शोध और अध्ययन के जरिए योगदान देने वाले एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रो. आरके मैखुरी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान को और मजबूत किया है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की वर्ष 2026 की विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में लगातार आठवीं बार स्थान हासिल कर उन्होंने विश्वविद्यालय का मान बढ़ाया है।
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हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभागाध्यक्ष प्रो. आरके मैखुरी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय का मान बढ़ाया है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, अमेरिका की ओर से जारी विश्व के शीर्ष दो प्रतिशत वैज्ञानिकों की सूची-2026 में उन्हें स्थान मिला है। इस उपलब्धि के साथ वह लगातार आठवीं बार इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल हुए हैं।
प्रो. मैखुरी को हिंदुकुश हिमालयी क्षेत्र में जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों, जलवायु परिवर्तन, पारंपरिक ज्ञान, आपदा न्यूनीकरण, पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्स्थापन और समुदाय आधारित आजीविका संवर्धन जैसे विषयों पर 40 वर्षों से अधिक का शोध अनुभव है। इन क्षेत्रों में उनके शोध कार्यों ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है।
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उनकी इस उपलब्धि पर विभाग के प्राध्यापकों, कर्मचारियों, छात्र-छात्राओं और विश्वविद्यालय परिवार ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है।