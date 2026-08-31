Pauri News: हल्द्वानी विवाद मामले में कांग्रेसियों ने सौंपी तहरीर

श्रीनगर। हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यक्रम के दौरान हुए कथित विवाद को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में पुलिस को तहरीर सौंपी। कार्यकर्ताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की।कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जानी चाहिए और यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट समेत अन्य सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले में निष्पक्षता के साथ कार्रवाई की मांग की। तहरीर सौंपने वालों में महानगर अध्यक्ष सूरज घिल्डियाल, प्रदेश सचिव वीरेंद्र सिंह नेगी, निशांत प्रताप कंडारी, संजय कुमार , जगदीश प्रसाद भट्ट, संदीप नेगी आदि मौजूद रहे। संवाद