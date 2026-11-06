Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pauri News ›   Baikuntha Chaturdashi Fair: Mayor holds meeting of officials

बैकुंठ चतुर्दशी मेला : महापौर ने ली अधिकारियों की बैठक

Fri, 06 Nov 2026 05:05 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 05:05 PM IST
विज्ञापन
Baikuntha Chaturdashi Fair: Mayor holds meeting of officials
श्रीनगर। आगामी बैकुंठ चतुर्दशी मेला-2026 के सफल एवं व्यवस्थित संचालन के लिए नगर निगम कार्यालय में महापौर आरती भंडारी ने निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की बैठक ली। बैठक में मेले की तैयारियों और व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई।
विज्ञापन

महापौर ने निर्देश दिए कि मेले का संचालन सुव्यवस्थित तरीके से किया जाए। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं एवं स्थानीय लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करने के निर्देश भी दिए। इससे पहले उन्होंने नगर के जागरूक लोगों के साथ भी बैठक की। इस दौरान उन्होंने मेले के सफल संचालन के लिए सुझाव भी मांगे।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि मेले की सभी तैयारियां जोरों पर हैं। मेले के दौरान होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की गई है। जल्द ही सभी के साथ विचार-विमर्श के बाद कार्यक्रमों की सूची जारी कर दी जाएगी। इस अवसर पर नगर आयुक्त नुपूर वर्मा, सहायक नगर आयुक्त गायत्री बिष्ट, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक शशि पंवार आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed