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जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह करीब आठ बजे लालकुआं-गूलरभोज रेलखंड के बीच टांडा के घने जंगल में लालकुआं से लगभग पांच किलोमीटर दूर जंगली हाथियों के झुंड ने रेलवे पटरी के किनारे खड़े विशालकाय पेड़ को क्षतिग्रस्त कर दिया। पेड़ की डाल 33 हजार केवी की विद्युत लाइन पर जा गिरी जिससे बिजली के तार टूट गए। अचानक हुई इस घटना के चलते लालकुआं से गूलरभोज जा रही यात्री ट्रेन संख्या 65301 जंगल के बीच ही रुक गई। ट्रेन संख्या 5401, 55311, पाटलिपुत्र एक्सप्रेस और मुरादाबाद से लालकुआं आ रही ट्रेन संख्या 55303 को भी कई स्थानों पर रोकना पड़ा। एक साथ पांच ट्रेनों का संचालन प्रभावित होने से रेल यात्रियों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा।घटना की सूचना मिलते ही लालकुआं और काशीपुर से रेलवे की टीआरडी (ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन) टीमें मौके पर पहुंचीं और विद्युत लाइन की मरम्मत शुरू की। कर्मचारियों ने करीब चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टूटे तारों को दुरुस्त किया। इसके बाद दोपहर करीब 12 बजे लालकुआं-गूलरभोज रेलखंड पर रेल परिचालन दोबारा सामान्य हो सका और प्रभावित ट्रेनों को रवाना किया गया।घटना के कारण कुछ घंटों तक यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा लेकिन रेलवे कर्मचारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मरम्मत कार्य पूरा किया और दोपहर 12 बजे तक रेल परिचालन सामान्य कर दिया गया। - सफदर हुसैन, जनसंपर्क अधिकारी, इज्जतनगर मंडल