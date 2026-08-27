Nainital News: चार हाईस्कूलों का उच्चीकरण, 12वीं तक की पढ़ाई के लिए चिंता हुई दूर

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शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा ने बताया कि स्थानीय ग्रामीण लंबे समय से ओखलकांडा ब्लॉक के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़ौन, कैड़ागांव, नाईसिला और कूल रामगढ़ का इंटर कॉलेज में उच्चीकरण की मांग कर रहे थे। बताया कि उन्होंने इस संबंध की जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत व सांसद अजय भट्ट को दी।कैड़ा ने कहा कि सीएम के आदेश पर चारों स्कूलों का इंटरमीडिएट के लिए उच्चीकरण हो गया है। बताया कि इसके बाद आसपास के गांवों के विद्यार्थियों को अब इंटर की पढ़ाई के लिए अन्य इंटर कॉलेजों की ओर नहीं जाना पड़ेगा।इधर, विद्यालयों के उच्चीकरण के बाद अभिभावकों को अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलने की उम्मीद है। अभिभावकों ने विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्त पदों पर नियुक्ति की भी मांग की है। संवाद8 से 10 गांवों के विद्यार्थियों को मिलेगा सीधा लाभउच्चतर माध्यमिक बड़ौन के इंटरमीडिएट में उच्चीकरण से आसपास के करीब 10 गांव के विद्यार्थियों को सुविधा मिलेगी। वहीं कैड़ागांव के आसपास के करीब 300 विद्यार्थियों को अपने ही पुराने स्कूल में इंटरमीडिएट में प्रवेश मिलेगा।शासन से नैनीताल जिले के चार उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को इंटरमीडिएट में उच्चीकरण की स्वीकृति मिल गई है। जल्द विभाग की ओर से इंटरमीडिएट में कक्षाओं का संचालन शुरू किया जाएगा। - रणजीत सिंह नेगी, मुख्य शिक्षाधिकारी