फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Quitting her job led to a new path; her skills made Neetu self-reliant.

Nainital News: नौकरी छोड़ी तो मिली नई राह, हुनर ने नीतू को बनाया आत्मनिर्भर

Sat, 29 Aug 2026 01:53 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sat, 29 Aug 2026 01:53 AM IST
विज्ञापन
Quitting her job led to a new path; her skills made Neetu self-reliant.
नैनीताल। निजी कंपनियों में नौकरी के दौरान परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पाने वाली नीतू आर्या ने स्वरोजगार की राह चुनकर अपनी अलग पहचान बनाई है। आज वह ऐपण और जूट के उत्पाद तैयार कर न केवल खुद आत्मनिर्भर हैं बल्कि अन्य महिलाओं को भी रोजगार दे रही हैं।
विज्ञापन

नीतू बताती हैं कि संयुक्त परिवार में रहने के कारण नौकरी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा था। पति निजी कंपनी में कार्यरत हैं और उनकी दो बेटियां हैं। इसी दौरान उन्हें चेष्टा संस्था के बारे में जानकारी मिली। वर्ष 2021 में नाबार्ड के सहयोग से संस्था की ओर से उन्हें जूट बैग, मोमबत्ती और ऐपण निर्माण का प्रशिक्षण मिला।
विज्ञापन

प्रशिक्षण के बाद उन्होंने इसे स्वरोजगार के रूप में अपनाया। आज उनके साथ कई महिलाएं मिलकर जूट बैग, फोल्डर, पानी की बोतल कवर, जूट पॉट समेत 30 से अधिक उत्पाद तैयार कर रही हैं। इनकी मार्केटिंग सरकारी विभागों और अन्य संस्थानों में की जा रही है। अब वह काम के साथ परिवार को भी पर्याप्त समय दे पा रही हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed