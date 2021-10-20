Nainital News: केसरी हाउस के नाम रही क्रॉस कंट्री ट्रॉफी

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भवाली (नैनीताल)। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में इंटर हाउस क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रधानाचार्या ग्रुप कैप्टन मधु सेंगर ने किया। सीनियर ग्रुप में कैडेट गौरव नेगी और जूनियर वर्ग में कैडेट उमंग ने प्रथम स्थान और बछेंद्री हाउस से कैडेट सृष्टि गंगवार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर केसरी हाउस को क्रॉस कंट्री ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्या ने विद्यार्थियों को पुरस्कृत करते हुए खेल के क्षेत्र में भी निरंतर आगे बढ़ते रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम में स्कूल के कर्मचारियों को भी उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया।