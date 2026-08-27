Nainital News: शहर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Thu, 27 Aug 2026 01:05 AM IST
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अनुष्ठान
नैनीताल। शेरवानी होटल के पास स्थित शिरडी साईं मंदिर के स्थापना दिवस के मौके पर धार्मिक अनुष्ठान सुबह 7 बजे से।
वुशू
हल्द्वानी। बालक वर्ग की जिला स्तरीय वुशू प्रतियोगिता हल्द्वानी स्टेडियम में सुबह नौ बजे।
विदाई समारोह
हल्द्वानी। एमबीपीजी कॉलेज में स्थानांतरित शिक्षकों की विदाई और नए शिक्षकों का स्वागत समारोह दोपहर 1:30 बजे।
फुटबाल
नैनीताल। मल्लीताल खेल मैदान में चल रही द्वितीय कुमाऊं कप फुटबाल प्रतियोगिता के तहत पहला मुकाबला दोपहर 2 बजे से।
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नैनीताल। शेरवानी होटल के पास स्थित शिरडी साईं मंदिर के स्थापना दिवस के मौके पर धार्मिक अनुष्ठान सुबह 7 बजे से।
वुशू
हल्द्वानी। बालक वर्ग की जिला स्तरीय वुशू प्रतियोगिता हल्द्वानी स्टेडियम में सुबह नौ बजे।
विदाई समारोह
हल्द्वानी। एमबीपीजी कॉलेज में स्थानांतरित शिक्षकों की विदाई और नए शिक्षकों का स्वागत समारोह दोपहर 1:30 बजे।
फुटबाल
नैनीताल। मल्लीताल खेल मैदान में चल रही द्वितीय कुमाऊं कप फुटबाल प्रतियोगिता के तहत पहला मुकाबला दोपहर 2 बजे से।