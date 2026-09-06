Nainital News: दमुवाढूंगा के जंगल में शावकों के साथ दिखी मादा तेंदुआ

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स्थानीय लोगों के अनुसार चार सितंबर की रात एक बजे और 5 सितंबर की सुबह 5 बजे मादा लेपर्ड दिखाई दी। पिछले 10 दिन से वह एक ही स्थान पर घूम रही है। पांच दिन में कॉलोनी क्षेत्र से 5-6 पालतू कुत्तों को शिकार बना चुकी है। घटना की सूचना डीएम नैनीताल और वन विभाग के अधिकारियों को दे दी गई है। क्षेत्रवासियों ने वन विभाग से गश्त बढ़ाने और सुरक्षा के इंतजाम करने की मांग की है।



हल्द्वानी। जवाहर ज्योति वार्ड मल्ला चौफुला दमुवाढूंगा के जंगल में मादा तेंदुआ के अपने शावकों के साथ देखे जाने से क्षेत्रवासियों में दहशत है।