Nainital News: कुमाऊं विश्वविद्यालय में उपाधि शुल्क दोगुना, छात्रों का विरोध

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पहले दूर-दराज के छात्र 500 रुपये में ऑनलाइन आवेदन करते थे जबकि स्थानीय विद्यार्थी काउंटर पर 250 रुपये में ऑफलाइन डिग्री प्राप्त कर लेते थे। नए आदेश के बाद स्थानीय छात्रों को अब दोगुना शुल्क देना होगा। कुलसचिव रीतेश साह ने कहा कि ऑफलाइन व्यवस्था बंद करने का उद्देश्य छात्रों की सुविधा बढ़ाना और भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शिता लाना है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल के संचालन, सर्वर रखरखाव और डाक खर्चों के कारण यह शुल्क निर्धारित किया गया है।छात्रनेता अभिषेक कुमार ने कहा कि फीस दोगुना करना आम छात्रों के साथ अन्याय है। पूर्व अध्यक्ष आशीष कबड़वाल ने कहा कि हर छात्र दोगुना शुल्क देने में सक्षम नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि फीस दरों में संशोधन नहीं हुआ, तो छात्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।