कोतवाली हल्द्वानी की मंडी चौकी के पास बनभूलपुरा की तरफ जाने वाले शनि बाजार रोड पर शुक्रवार देर रात एक शव मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर मंडी चौकी पुलिस पहुंची। जिस स्थान पर शव मिला वह बनभूलपुरा कोतवाली का सीमाक्षेत्र था। सूचना पर बनभूलपुरा पुलिस पहुंची और शिनाख्त के प्रयास शुरू किए।

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मृतक की पहचान बनभूलपुरा के लाइन नंबर 17 निवासी सोनू (45) के तौर पर हुई। इसके बाद परिजनों को सूचना दी गई और शव को मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस के अनुसार शव की तलाशी लेने पर कपड़ों की जेब से शराब के पौव्वे मिले हैं। विज्ञापन



एसपी सिटी हरबंस सिंह ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही हैं। अब तक पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है, पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मृतक की पहचान बनभूलपुरा के लाइन नंबर 17 निवासी सोनू (45) के तौर पर हुई। इसके बाद परिजनों को सूचना दी गई और शव को मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस के अनुसार शव की तलाशी लेने पर कपड़ों की जेब से शराब के पौव्वे मिले हैं।एसपी सिटी हरबंस सिंह ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही हैं। अब तक पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है, पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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