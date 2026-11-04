Nainital News: अराजकता का अड्डा बने भवन पर चला बुलडोजर

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वार्ड-23 की पार्षद ने सोमवार को बोर्ड बैठक में अराजकता का अड्डा बन रहे निगम के सामुदायिक भवन का मामला उठाया था। उनका कहना था कि पूर्व में शिकायत के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मंगलवार को दोपहर बाद नगर आयुक्त परितोष वर्मा के नेतृत्व में निगम की टीम जेसीबी लेकर वार्ड में पहुंच गई। टीम ने जर्जर भवन को ध्वस्त करने के साथ ही आसपास अतिक्रमण पर जेसीबी चलाई। इसके बाद टीम शनि बाजार क्षेत्र में पहुंची वहां विद्युत ट्रांसफार्मर के पीछे वाली जमीन को कब्जाने के लिए एक टेंट कारोबारी ने अवैध दीवार का निर्माण किया था। टीम ने उसे भी जेसीबी से ध्वस्त कर दिया।वार्ड-23 में सामुदायिक भवन को नशेड़ियों ने अपना अड्डा बना लिया था अराजकता की शिकायतें मिल रहीं थी, इस पर कार्रवाई की गई है।