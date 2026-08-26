Nainital News: प्रेमी की मौत से अवसाद में आई प्रेमिका का शव लटका मिला

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पुलिस के अनुसार किशोरी का परिवार शहर के एक बड़े व्यवसायी के घर की देखरेख करता है। सोमवार शाम सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को उतारकर अस्पताल भेजा जहां डॉक्टरों ने किशोरी को मृत घोषित कर दिया। जांच शुरू करने पर पता चला कि रविवार को मुखानी के भगवानपुर मल्ला में किराये के कमरे में मृत मिले राजमिस्त्री विकास कुमार और किशोरी का पिछले करीब 8-9 माह से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। दोनों सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े थे।रविवार को विकास ने आखिरी बार कॉल पर किशोरी से बात की थी। कुछ देर बाद जब किशोरी को उसकी मौत का पता चला तब वह अवसाद में चली गई। 24 घंटे बाद ही उसने भी फांसी लगा ली। एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने बताया कि प्रेम-प्रसंग का मामला सामने आया है। फिलहाल दोनों में से किसी भी पक्ष की तरफ से कोई लिखित शिकायत पुलिस को नहीं मिली है।