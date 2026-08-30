Nainital News: एरीज में एएसटीएआर प्रशिक्षण एक सितंबर से

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नैनीताल। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (एरीज) में आगामी 1 से 7 दिसंबर तक वायुमंडलीय अनुसंधान पर आधारित सात दिवसीय एएसटीएआर-2026 प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवा विद्यार्थियों को पृथ्वी के वायुमंडल, आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक अनुसंधान की बारीकियों से रूबरू कराना है। कार्यशाला में देश भर से आए प्रख्यात विशेषज्ञ वैज्ञानिक सूक्ष्म गैस, एयरोसोल, वायुमंडलीय गतिशीलता, सुदूर संवेदन और प्रतिरूपण जैसे समसामयिक विषयों पर व्याख्यान देंगे। एरीज के निदेशक डॉ. मनीष नाजा ने बताया कि प्रारंभिक स्तर पर ही विद्यार्थियों को शोध कार्य से जोड़ना इस आयोजन का मुख्य ध्येय है।