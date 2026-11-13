Nainital News: अंजुमन इस्लामियां का चुनाव 15 को, 66 प्रत्याशी मैदान में

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प्रेस को जारी बयान में उन्होंने बताया कि 23 सदस्य चुने जाएंगे। इन पदों के लिए 66 प्रत्याशी मैदान में हैं। निर्वाचित सदस्यों की रायशुमारी के बाद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, उपसचिव और कोषाध्यक्ष का चयन किया जाएगा। चुनाव में करीब 1700 सदस्य मतदान करेंगे। प्रत्येक मतदाता न्यूनतम एक और अधिकतम 23 मत डाल सकेगा।मतदान सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक मल्लीताल स्थित रजा क्लब स्कूल में होगा। मतदाता आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पांच वर्ष पुरानी बैंक पासबुक या पासपोर्ट दिखाकर मतदान कर सकेंगे। शाम 6:30 बजे से मतगणना शुरू होगी और देर रात परिणाम घोषित किए जाएंगे। बैठक में नाजिम बख्श, मो. नसीम, मो. अबरार, मो. फैसल और अहरार बेग आदि मौजूद रहे।