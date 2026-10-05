ज्योलीकोट में बड़ा हादसा: दूध से भरा ट्रक सौ फीट गहरी खाई में गिरा, चालक घायल; डेरी प्रोडक्ट बर्बाद

नैनीताल शहर के समीपवर्ती दो गांव क्षेत्र में दूध और अन्य डेयरी प्रोडक्ट लेकर नैनीताल आ रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर करीब 200 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में ट्रक चालक घायल हो गया। सूचना पर पहुंची ज्योलीकोट पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाकर घायल चालक को खाई से बाहर निकाला और 108 एंबुलेंस की मदद से उपचार के लिए हल्द्वानी भेज दिया।

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