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Kotdwar News: फर्श पर बैठ डीएम ने सुनीं उमरैला के ग्रामीणों की समस्याएं

Mon, 19 Oct 2026 04:31 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Mon, 19 Oct 2026 04:31 PM IST
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Sitting on the floor, DM listened to the problems of the villagers of Umraila.
दुगड्डा (कोटद्वार)। डीएम ने दुगड्डा ब्लॉक के उमरैला गांव पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। पंचायत घर में आयोजित बैठक में डीएम फर्श पर बैठकर ग्रामीणों से रूबरू हुईं। ग्रामीणों ने सड़क की बदहाली, पेयजल संकट, पैदल रास्ते के निर्माण और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में द्वार स्थापित करने की मांग उठाई।
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डीएम स्वाति एस भदौरिया रविवार शाम एसडीएम संदीप कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी रोहित दुबड़िया समेत अन्य अधिकारियों के साथ गांव पहुंचीं। ग्राम प्रधान संगीता देवी ने उनका स्वागत किया। ग्रामीणों ने बताया कि ऐता-उमरैला-चरेख मोटर मार्ग पर कुछ माह पहले हुआ डामरीकरण कई जगह उखड़ चुका है। सड़क पर नालियां नहीं होने से बारिश का पानी जमा होता है। ऐता पुल से चरेख तक झाड़ियों के कारण दुर्घटनाओं और वन्यजीवों का खतरा बना हुआ है। मल्ला उमरैला में हाथियों से हुए नुकसान का मुद्दा भी उठाया गया।
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महरगांव के गिरीश चंद्र गौड़ ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के गांव में पक्का पैदल रास्ता बनाने और ऐता पुल के पास स्मृति द्वार स्थापित करने की मांग की। बूंगधार के ग्रामीणों ने कच्ची सड़क पर डामरीकरण और सड़क किनारे मलबा डालने पर रोक लगाने की मांग रखी। भारत सिंह ने उमरैला मल्ला तक पेयजल पहुंचाने की बात कही। इंदु देवी ने बताया कि जुलाई 2022 में वन्यजीव ने उनकी गाय को मार दिया था, लेकिन अब तक मुआवजा नहीं मिला। ग्रामीणों ने विद्यार्थियों से वाहन चालकों द्वारा अधिक किराया वसूलने की शिकायत भी की। इस पर डीएम ने आरटीओ को कार्रवाई के निर्देश देने का आश्वासन दिया।
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समाज कल्याण विभाग की ओर से चयनित दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर, वॉकर, छड़ी और कान की मशीन वितरित की गईं। डीएम ने सप्ताह के अंत में स्वास्थ्य शिविर लगाने की जानकारी दी। उन्होंने एसडीएम संदीप कुमार और बीडीओ बीडी रतूड़ी को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए।
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