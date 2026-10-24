Kotdwar News: राम वनवास की लीला का किया गया मंचन

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कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि मेयर शैलेंद्र सिंह रावत और पूर्व जिला पंचायत सदस्य संजीव चौहान ने किया। रामलीला की शुरुआत भगवान राम को राजगद्दी सौंपने की तैयारियों के दृश्य से हुई। रामलीला का मंचन स्थानीय कलाकारों की ओर से किया जा रहा है। इसके माध्यम से क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर डॉ. बृजमोहन दुदपुड़ी, गौरव सुयाल, हिमांशु रावत, शोभन भंडारी, रवींद्र सिंह रावत, अजीत भंडारी और सुखदेव सिंह राणा मौजूद रहे। संवाद विज्ञापन

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फोटो समाचार

जारी

अशोक केष्टवाल कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि मेयर शैलेंद्र सिंह रावत और पूर्व जिला पंचायत सदस्य संजीव चौहान ने किया। रामलीला की शुरुआत भगवान राम को राजगद्दी सौंपने की तैयारियों के दृश्य से हुई। रामलीला का मंचन स्थानीय कलाकारों की ओर से किया जा रहा है। इसके माध्यम से क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर डॉ. बृजमोहन दुदपुड़ी, गौरव सुयाल, हिमांशु रावत, शोभन भंडारी, रवींद्र सिंह रावत, अजीत भंडारी और सुखदेव सिंह राणा मौजूद रहे। संवादफोटो समाचारजारीअशोक केष्टवाल

कोटद्वार। जय श्री नागदेव गढ़ी आदर्श रामलीला कमेटी की ओर से चैलूसैंण बाजार में आयोजित रामलीला के चौथे दिन राम वनवास की लीला का मंचन किया गया। स्थानीय कलाकारों ने सजीव अभिनय से दर्शकों को भावविभोर कर दिया। राजा दशरथ के निधन का प्रसंग देखकर कई दर्शक भावुक हो उठे।