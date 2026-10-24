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Kotdwar News: ईड़ा मल्ला में महिला पर हमला करने वाला गुलदार पिंजरे में कैद

Sat, 24 Oct 2026 07:09 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Sat, 24 Oct 2026 07:09 PM IST
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Leopard that attacked a woman in Ida Malla trapped in a cage
सतपुली। एकेश्वर विकासखंड की ग्राम पंचायत गोर्ली के ईड़ा मल्ला गांव में महिला पर हमला करने वाला गुलदार 24 घंटे के भीतर वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। गुलदार के पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है, हालांकि क्षेत्र में कई और गुलदार दिखने से अब भी दहशत बनी हुई है। वन विभाग की ओर से सतर्कता बरतने की अपील ग्रामीणों से की गई है।
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बीते शुक्रवार को ईड़ा मल्ला गांव निवासी लीला देवी (55) पत्नी बलदेव सिंह घर से करीब 200 मीटर दूर खेत में घास काट रही थीं। इसी दौरान गुलदार ने उन पर हमला कर घायल कर दिया था। घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया। देर रात करीब चार वर्षीय नर गुलदार पिंजरे में कैद हो गया।
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गढ़वाल वन प्रभाग के दमदेवल रेंज के रेंजर राजेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि पिंजरे में कैद गुलदार को रेंज मुख्यालय लाया गया है। उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया जा रहा है।
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गोर्ली ग्राम पंचायत की प्रधान पुष्पा देवी और प्रधानपति रवींद्र कुमार ने बताया कि ईड़ा मल्ला क्षेत्र में गुलदार की दहशत बनी हुई है। गुलदार के पिंजरे में कैद होने से ग्रामीणों को जरूर राहत मिली है लेकिन क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर वन विभाग को सतर्कता बरतने की जरूरत है।
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