Kotdwar News: ईड़ा मल्ला में महिला पर हमला करने वाला गुलदार पिंजरे में कैद

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बीते शुक्रवार को ईड़ा मल्ला गांव निवासी लीला देवी (55) पत्नी बलदेव सिंह घर से करीब 200 मीटर दूर खेत में घास काट रही थीं। इसी दौरान गुलदार ने उन पर हमला कर घायल कर दिया था। घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया। देर रात करीब चार वर्षीय नर गुलदार पिंजरे में कैद हो गया।गढ़वाल वन प्रभाग के दमदेवल रेंज के रेंजर राजेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि पिंजरे में कैद गुलदार को रेंज मुख्यालय लाया गया है। उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया जा रहा है।गोर्ली ग्राम पंचायत की प्रधान पुष्पा देवी और प्रधानपति रवींद्र कुमार ने बताया कि ईड़ा मल्ला क्षेत्र में गुलदार की दहशत बनी हुई है। गुलदार के पिंजरे में कैद होने से ग्रामीणों को जरूर राहत मिली है लेकिन क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर वन विभाग को सतर्कता बरतने की जरूरत है।