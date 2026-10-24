Kotdwar News: छात्र-छात्राओं को चिकित्सा सेवा में कॅरिअर बनाने की जानकारी दी

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कॅरियर गाइडेंस शिविर में मुख्य वक्ता चिकित्साधिकारी डॉ. धीरेंद्र सिंह कैंतुरा ने छात्रों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व की जानकारी देते हुए कहा कि चिकित्सा सेवा में कॅरिअर के कई विकल्प हैं। अनुशासित जीवनशैली अपनाते हुए हमेशा लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने वाले निश्चित ही सफलता अर्जित करते हैं। नवोदय विद्यालय पौखाल के वरिष्ठ काउंसलर नीरज शर्मा ने छात्रों को उनकी रुचि, क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार सही विषय व कॅरिअर चुनने की बारीकियां समझाईं।प्रधानाचार्य जितेंद्र सिंह राणा ने कहा कि छात्रों को किताबी ज्ञान के साथ ही व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाता है। इस मौके पर कार्यक्रम के नोडल देशराज बिष्ट, अजय पाल राणा ,कमलेश्वर नौटियाल, दिनेश प्रसाद भट्, विपिन भट्ट, संदीप चौधरी, सुमन बिष्ट, लक्ष्मी पंवार और रेखा आदि मौजूद थे।