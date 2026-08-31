Kotdwar News: उत्तराखंड की लोक संस्कृति के विविध रंगों को किया जीवंत

सोमवार को आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन प्राचार्य प्रो. डीएस नेगी ने किया। कार्यक्रम के सह-संयोजक डॉ. नवीन चंद्र खंडूड़ी की देखरेख और प्रो. अरविंद अवस्थी के मंच संचालन में आयोजित कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति की प्रस्तुति दी। एमए की छात्रा प्रियंका ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर देशप्रेम की भावना का संचार किया। दिव्यांका एवं खुशी ने गढ़वाली खुदेड़ गीत की भावपूर्ण प्रस्तुति दी। नवीन ने पारंपरिक गढ़वाली चांचरी प्रस्तुत कर लोक संस्कृति की सुंदर झलक पेश की।अभिलाष, नवीन, प्रियंका, दिव्यांका, खुशी एवं शिखा की टीम ने पारंपरिक गढ़वाली चौंफला नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। जाह्नवी, प्रियांशी, आकांक्षा, सांची, खुशी, कुणाल, आभास एवं आयुष ने जौनसारी सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया। प्रियंका, सुहानी, कुमुद, नव्यता, कृतिका एवं आकांक्षा ने गढ़वाली सामूहिक नृत्य में उत्तराखंड की लोक संस्कृति के विविध रंगों को जीवंत किया। कार्यक्रम में संगीत समिति के सदस्य डॉ. नवीन चंद्र खंडूड़ी, डॉ. सुनीता नौटियाल, डॉ. रवींद्र कुमार उपस्थित रहे।