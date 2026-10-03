Kotdwar News: कमलेश कंडारी की स्मृति में सात हस्तियां सम्मानित

विज्ञापन



समारोह में उल्लेखनीय कार्य करने वाले सात लोगों मोहन सिंह रावत, डबल सिंह रावत, संतोष गुसाईं, दीवान सिंह रावत, सुनील सिंह नेगी, देवेंद्र भारती, मनोज खर्कवाल को कमलेश स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि लैंसडौन विधायक महंत दिलीप रावत सहित अन्य अतिथियों और परिवारजनों ने सम्मानित लोगों को स्मृति चिह्न और शॉल भेंट किए। महंत दिलीप रावत और अन्य वक्ताओं ने स्व. कंडारी के साथ बिताए क्षणों को याद किया। कार्यक्रम में रघुवीर सिंह बिष्ट, जिला पंचायत सदस्य नीरज पंत, राहुल बिष्ट, शिशुपाल सिंह रावत, बीएल मधवाल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख दीपक भंडारी, संतोष गुसाईं मौजूद रहे। संवाद

विज्ञापन

कोटद्वार। रिखणीखाल ब्लॉक के इंटर कॉलेज चैड़ चैनपुर में प्रसिद्ध समाजसेवी एवं शिक्षाविद् स्व. कमलेश कंडारी की द्वितीय पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि एवं कमलेश स्मृति सम्मान समारोह आयोजित किया गया।