आठ तक चलेगा कांग्रेस का जनजागरण अभियान : जिलाध्यक्ष

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शनिवार को महानगर कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता में कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि मतदाता अधिकार और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई, उन्हें पद से हटाने और मामले में मुकदमा चलाने की मांग कर रही है। मेयर शैलेंद्र रावत के कांग्रेस संबंधी बयान पर उन्होंने कहा कि उन्हें कांग्रेस की चिंता करने के बजाय नगर निगम क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। इस मौके पर नीरज बहुगुणा, विमल बिष्ट, राजीव कपूर, प्रवीन रावत आदि मौजूद रहे।

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कोटद्वार। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकास नेगी ने कहा कि कांग्रेस की ओर से जिलेभर में ‘लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ, वोट बचाओ, देश बचाओ’ के नारों के साथ जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान आठ अक्तूबर तक चलेगा। इस दौरान जिले की विभिन्न विधानसभाओं में मार्च और जनजागरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।