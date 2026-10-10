Kotdwar News: बंचूरी में दो दिन से बिजली गुल

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क्षेत्र पंचायत सदस्य लक्ष्मी देवी और सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह ने बताया कि बंचूरी क्षेत्र के चोपड़ा, सरा, बघाला, बगोड़गांव, बंचूरी, सुनार गांव, डाबर रौड, परंदा, पठोला, डांगी आदि गांवों में पिछले छह माह से बिजली की समस्या बनी हुई है। स्थिति यह है कि एक दिन बिजली आने के बाद कई दिनों तक आपूर्ति ठप रहती है। पिछले दो दिनों से बिजली गुल होने के कारण ग्रामीण परेशान हैं।उधर, उतिर्छा निवासी रोशन सिंह ने बताया कि क्षेत्र में रात से बिजली नहीं है। मोबाइल की बैटरियां खत्म होने से लोग अपने नाते-रिश्तेदारों से भी संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। दोनों क्षेत्रों के ग्रामीणों ने जल्द बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की है।ऊर्जा निगम के एसडीओ (हिल) रवि अरोड़ा ने बताया कि शुक्रवार को आई आंधी के कारण कई जगह पेड़ उखड़ने से बिजली लाइनों को नुकसान पहुंचा था। क्षतिग्रस्त लाइनों और बिजली के खंभों को ठीक कर अधिकांश स्थानों पर आपूर्ति बहाल कर दी गई है। बंचूरी क्षेत्र में मरम्मत कार्य चल रहा है और देर शाम तक बिजली आपूर्ति बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दिवाली से पहले बिजली घर में टेस्टिंग के चलते शनिवार दोपहर तक दुगड्डा नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति बाधित रही।