Kotdwar News: बंदरों और लंगूरों के उत्पात से लोग परेशान

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ज्ञापन में कहा गया है कि नगर क्षेत्र में बंदरों और लंगूरों के झुंड आए दिन बच्चों और महिलाओं पर हमला कर रहे हैं। इससे लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। सबसे अधिक परेशानी कान्वेंट स्कूल मोहल्ले के लोगों को उठानी पड़ रही है। यहां बंदर घरों में घुसकर फ्रिज से खाद्य सामग्री और अलमारियों से कपड़े तक निकालकर ले जा रहे हैं। वहीं, छतों पर रखे सामान की रखवाली करना भी लोगों की मजबूरी बन गया है।बंदर राह चलते लोगों के हाथों से सामान छीनकर भाग रहे हैं। विरोध करने पर वे हिंसक होकर हमला कर देते हैं। लोगों का कहना है कि बंदरों और लंगूरों के बढ़ते आतंक से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने डीएम से जल्द उचित कदम उठाकर समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। ज्ञापन पर व्यापारी मदन पंवार, मनीष रौतेला, मुकेश बिष्ट, विक्रम सिंह रावत, सर्वेंद्र सिंह बिष्ट और तेजपाल सिंह आदि लोगों ने हस्ताक्षर किए।