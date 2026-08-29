Kotdwar News: नंदा राजजात को मिली प्रशंसा, शिक्षकों ने किया प्रभावित
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Sat, 29 Aug 2026 04:49 PM IST
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जयहरीखाल/लैंसडौन। सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र (सीसीआरटी) नई दिल्ली में आयोजित ओरिएंटेशन कोर्स में उत्तराखंड के शिक्षकों की टीम ने अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, संगीत, भाषा और कला प्रतिभा से सभी को प्रभावित किया।
कार्यशाला में देश के 16 राज्यों से 115 शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। उत्तराखंड की टीम ने नंदा राजजात का मंचन किया। दिनेश चंद्र पाठक, हिमांशु जोशी, अशोक कुमार और जयंत कुमार ने संगीत, अंजली नेगी, रिंकी सिंह, रीना और सृष्टि बोरा ने कला एवं नृत्य के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
हरीश सती और अखिलेश घिल्डियाल ने मंच संचालन से प्रभावित किया। केशव बिजल्वाण, लोकेश सिंह, अनिल कुमार त्रिपाठी, अरुण सेमल्टी और मनवीर भारती ने दायित्व निर्वाह कर टीम की प्रस्तुति को यादगार बनाया। टीम का नेतृत्व कर रहे दिनेश चंद्र पाठक ने बताया कि यह प्रदेश के लिए गर्व का विषय रहा कि अन्य राज्यों के शिक्षक भी अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए उत्तराखंड की टीम का सहयोग पाने को उत्सुक रहे। संवाद
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कार्यशाला में देश के 16 राज्यों से 115 शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। उत्तराखंड की टीम ने नंदा राजजात का मंचन किया। दिनेश चंद्र पाठक, हिमांशु जोशी, अशोक कुमार और जयंत कुमार ने संगीत, अंजली नेगी, रिंकी सिंह, रीना और सृष्टि बोरा ने कला एवं नृत्य के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
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हरीश सती और अखिलेश घिल्डियाल ने मंच संचालन से प्रभावित किया। केशव बिजल्वाण, लोकेश सिंह, अनिल कुमार त्रिपाठी, अरुण सेमल्टी और मनवीर भारती ने दायित्व निर्वाह कर टीम की प्रस्तुति को यादगार बनाया। टीम का नेतृत्व कर रहे दिनेश चंद्र पाठक ने बताया कि यह प्रदेश के लिए गर्व का विषय रहा कि अन्य राज्यों के शिक्षक भी अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए उत्तराखंड की टीम का सहयोग पाने को उत्सुक रहे। संवाद
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