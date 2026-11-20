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कण्वघाटी/किशनपुर। भाबर के मगनपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिला कोटद्वार की भाबर नगर इकाई की ओर से वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में छात्राओं ने रानी लक्ष्मीबाई के जीवन, साहस और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान पर भाषण में अपने विचार रखे। पौड़ी विभाग संयोजक अजय रावत ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई का जीवन साहस, संघर्ष और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देता है। अजय रावत ने कहा कि समाज में महिलाओं को सम्मान और समान अवसर मिलना आवश्यक है। इस मौके पर हुई मेहंदी प्रतियोगिता में करिश्मा ने प्रथम, कस्तूरी ने द्वितीय और आंशी डबराल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। तन्वी कोटनाला एवं सारिका नेगी को सांत्वना पुरस्कार मिला। कार्यक्रम में नगर मंत्री आकाश, यूआर प्रिया डबराल, अंजली कपरवान, उदय सिंह, ऋषभ सिंह रावत, स्मिता नेगी मौजूद रहे। संवाद