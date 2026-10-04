Kotdwar News: योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के प्रचार को गति देने पर जोर

विज्ञापन

भारत स्वाभिमान न्यास के जिला प्रभारी दिनेश जुयाल ने बताया कि बैठक में बालाजी मंदिर, गुरु राम राय पब्लिक स्कूल, प्राइड मॉल, टाटा परिसर, आर्य समाज मंदिर और गाड़ीघाट योग कक्षा के साधक शामिल हुए। नियमित और बेहतर तरीके से योग कक्षाएं संचालित करने के लिए शशि शर्मा, सुशील वर्मा, सुनीता माहेश्वरी, सुनीता ओझा, शशि सिंघल, रितिका चौहान, रश्मि और रानी को सम्मानित किया गया।कार्यक्रम के अंत में मंदिर के मुख्य पुजारी राम प्रकाश शर्मा का आभार जताते हुए उनके सहयोग की सराहना की गई। बैठक में महेशानंद कंडवाल, भगवती प्रसाद, सत्यनारायण नौटियाल, डॉ. रवि नेगी, जितेंद्र काला, चंद्र किशोर असवाल, घनशाला, सुशील चौहान, सुषमा घनशाला, बीना रावत आदि मौजूद रहे। संवाद