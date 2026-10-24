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Kotdwar News: कच्ची नाली पदमपुर में पांच दिन से पेयजल आपूर्ति ठप

Sat, 24 Oct 2026 06:20 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Sat, 24 Oct 2026 06:20 PM IST
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Drinking water supply stopped in Kachhi Nali Padampur for five days
क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत की मांग
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कोटद्वार। शहर के पदमपुर वार्ड और मानपुर चौराहा-बिष्ट कॉलोनी मार्ग पर पेयजल संकट गहरा गया है। पदमपुर गढ़वाली टंकी स्थित सिंचाई विभाग के नलकूप की मोटर खराब होने से कच्ची नाली क्षेत्र में पिछले पांच दिनों से पेयजल आपूर्ति ठप है जबकि मानपुर चौराहा-बिष्ट कॉलोनी मार्ग पर पेयजल लाइन बिछाने के बाद से 15 दिन से पानी की आपूर्ति बाधित है।
पदमपुर कच्ची नाली निवासी जवाहर ध्यानी, शैलेश, सच्चिदानंद ध्यानी, दीपक बिंजोला, दुर्गेश मैंदोला और अंबरीश राणा ने बताया कि उनके क्षेत्र में सिंचाई विभाग के नलकूप से पेयजल आपूर्ति होती है। पांच दिन पहले मोटर खराब होने से पानी की आपूर्ति बंद हो गई। अब लोगों को इधर-उधर से पानी ढोकर काम चलाना पड़ रहा है। समाजसेवी गोली बिष्ट ने ट्यूबवैल की जल्द मरम्मत कराने और तब तक टैंकरों से पानी उपलब्ध कराने की मांग की है।
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वहीं, मानपुर चौराहा-बिष्ट कॉलोनी मार्ग पर उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी (यूयूएसडीए) की ओर से पेयजल लाइन बिछाने के दौरान पुरानी लाइन और घरेलू कनेक्शन क्षतिग्रस्त होने से समस्या बनी हुई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जीआई पाइप क्षतिग्रस्त करने के बाद मरम्मत के नाम पर प्लास्टिक के पाइप लगाए गए हैं। उन्होंने जीआई पाइप से मरम्मत कर पेयजल आपूर्ति बहाल करने की मांग की है।
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नलकूप में खराबी की जानकारी संबंधित विभाग को दे दी गई है। प्रभावित क्षेत्र में टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शिवपुर वार्ड में क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की जांच और मरम्मत के लिए संबंधित अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।
- शूरवीर सिंह चौहान, जल संस्थान कोटद्वार।
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