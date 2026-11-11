Kotdwar News: मैदानी क्षेत्रों जाने के लिए कोटद्वार में उमड़ी भीड़

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कोटद्वार रोडवेज डिपो से तड़के चार से दोपहर 2:30 बजे तक दिल्ली के लिए औसतन रोजाना 16 से 18 बसें संचालित होती है। इसके अलावा एनसीआर क्षेत्र में नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम के अलावा गाजियाबाद, मेरठ आदि क्षेत्र में रोडवेज बस जाती है। दीपावली पर्व मनाने के लिए इन क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग कोटद्वार और पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचे थे। अब त्योहार संपन्न होने पर यही लोग मैदानी क्षेत्र में लौटना शुरू हो गए हैं।कोटद्वार से बस पकड़ने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ बुधवार तड़के से ही कोटद्वार पहुंचनी शुरू हो गई थी। रोडवेज डिपो के पास सीमित बस होने के कारण यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लंबी प्रतीक्षा करने के बाद भी बस पहुंचने पर लोगों को बस में सवार होने के लिए काफी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी। बड़ी संख्या में लोगों को खड़े-खड़े सफर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। रोडवेज बसों की सीमित संख्या होने का लाभ डग्गामार वाहनों ने उठाया। उन्होंने दिल्ली के 700 रुपये प्रति सवारी किराया वसूला। वहीं, कार टैक्सियों ने एक हजार रुपये तक प्रति सवारी किराया लिया।एआरएम अनुराग पुरोहित ने बताया कि सीमित संसाधनों में यात्रियों को बेहतर बस सेवा देना बड़ी चुनौती होती है। यात्रियों को समय पर बसें उपलब्ध कराने में कर्मचारी जुटे हैं।