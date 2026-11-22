घने जंगलों में जिप्सी सफारी और प्राकृतिक आवास में वन्यजीवों का दीदार पर्यटकों को सोनानदी और पाखरो पर्यटन जोन की ओर आकर्षित कर रहा है। मानसून के बाद 15 नवंबर से शुरू हुए पर्यटन सत्र के पहले सप्ताह में ही दोनों जोन में 23 जिप्सियों की बुकिंग हुई, जिनसे 145 पर्यटकों ने जंगल सफारी का आनंद लिया। दिसंबर तक की एडवांस बुकिंग भी हो चुकी है।

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