Kotdwar News: राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में दमखम दिखाएंगे अभिजीत

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कोटद्वार। पोखड़ा ब्लॉक के इंटर कॉलेज देवराजखाल के कक्षा नौ के छात्र अभिजीत का अंडर-14 बालक वर्ग की राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए उत्तराखंड की टीम में चयन हुआ है। वे 26 से 31 अक्तूबर तक मध्य प्रदेश के उमरिया में होने वाली प्रतियोगिता में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगा।अभिजीत ने 16 से 19 सितंबर तक ऊधमसिंह नगर में आयोजित प्रतियोगिता में पौड़ी की टीम से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया था। इसके आधार पर उसका उत्तराखंड माध्यमिक स्तर की टीम में चयन हुआ। इसके बाद 11 अक्तूबर को देहरादून में आयोजित ट्रायल में उसने अंडर-14 बालक वर्ग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए अपनी जगह पक्की की।अभिजीत के पिता संजय कुमार और माता मीना देवी ने उसकी सफलता का श्रेय उसकी मेहनत, लगन, व्यायाम शिक्षक और प्रधानाचार्य के मार्गदर्शन को दिया। कोच एवं व्यायाम शिक्षक धर्मेंद्र सिंह शाह ने बताया कि प्रधानाचार्य अनुराज कांत शाह के मार्गदर्शन और सहयोग से अभिजीत इस मुकाम तक पहुंचा है।