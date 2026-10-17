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हरिद्वार: सीबीआई से मिलेंगी उर्मिला लेकिन मीडिया के साथ, दिल्ली में हैं अंकिता के माता-पिता के साथ

Sat, 17 Oct 2026 10:33 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार Published by: Renu Saklani Updated Sat, 17 Oct 2026 10:33 PM IST
सार

अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर चर्चा में आईं उर्मिला सनावर ने सीबीआई से मुलाकात को लेकर अपना पक्ष रखा है। उनका दावा है कि शनिवार को सीबीआई की टीम सहारनपुर स्थित उनके आवास पहुंची थी, लेकिन वह अंकिता के माता-पिता के साथ दिल्ली में हैं। उन्होंने रविवार को मीडिया की मौजूदगी में मिलने की बात कही है।

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Urmila sanawar says she will meet CBI with media present currently in delhi with ankita Bhandari Parents
उर्मिला सनावर - फोटो : माई सिटी रिपोर्टर

विस्तार
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अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर संघर्ष कर रहीं उर्मिला सनावर ने दावा किया है कि उनके सहारनपुर आवास पर सीबीआई शनिवार को दिन में 12:30 बजे पहुंची थी। उनके पास कॉल आया तो उन्होंने बगैर सूचना आने पर सवाल उठाया और दिल्ली में होने का हवाला देते हुए रविवार को मिलने का समय दिया है।

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अमर उजाला से बातचीत में उर्मिला सनावर ने बताया कि वह अंकिता के माता पिता के साथ दिल्ली में हैं। उनके पास कॉल करने वाले ने बताया कि वह सीबीआई से हैं और उनके घर पहुंचे हैं। इस पर उन्होंने खुद के दिल्ली में होने की जानकारी देने के साथ ही रविवार को मिलने के लिए समय दिया है।

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उर्मिला ने कहा कि जांच प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए। इसके लिए वह अकेले नहीं बल्कि मीडिया के साथ सीबीआई से मिलेंगी। मौजूदा समय में वह एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। किसी दबाव में आकर वह कोई कार्य नहीं करेंगी।जो भी बातें होंगी वह कैमरे के सामने होगी। जांच प्रक्रिया किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वह अपने बयान में पहले भी कह चुकी हैं कि जितने भी सबूत और साक्ष्य हैं वह सीबीआई के सामने खुलकर रखेंगी।

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