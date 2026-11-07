हरिद्वार: जेल से बाहर आते ही उर्मिला सनावर ने किया गंगा पूजन, वीडियो जारी कर कहा- लड़ाई अब रुकेगी नहीं

जेल से बाहर आने के बाद उर्मिला सनावर ने अपनी मुहिम को लेकर नया एलान किया है। हरकी पैड़ी पर गंगा पूजन के बाद उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि अब उनकी लड़ाई सिर्फ अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जेल में बंद उन महिलाओं के हक के लिए भी आवाज उठाएंगी, जिन्हें परिवार का सहारा और कानूनी मदद नहीं मिल पा रही है।

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