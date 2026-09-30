फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   Power was out for six and a half hours in Jwalapur.

Haridwar News: ज्वालापुर में साढ़े छह घंटे बिजली गुल, पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित

Wed, 30 Sep 2026 07:05 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 07:05 PM IST
विज्ञापन
Power was out for six and a half hours in Jwalapur.
- सुबह 10 बजे से शाम साढ़े चार बजे तक विभिन्न क्षेत्रों में आपूर्ति बंद रही
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
हरिद्वार। बुधवार को ज्वालापुर क्षेत्र के कई इलाकों में करीब छह घंटे बिजली आपूर्ति ठप रही। सुबह करीब 10 बजे बिजली जाने के बाद शाम साढ़े चार बजे तक आपूर्ति बाधित रही। लंबे समय तक बिजली नहीं होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसकी वजह से पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित रही।
बुधवार की सुबह 10 बजे अचानक बिजली आपूर्ति बंद हो गई। इसके बाद लोगों ने बिजली आने का इंतजार किया, लेकिन दोपहर तक आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी। बिजली नहीं होने के कारण घरों में लगे पानी के पंप भी नहीं चल सके, जिससे कई क्षेत्रों में पेयजल की समस्या खड़ी हो गई। गर्मी के बीच लंबे समय तक बिजली गुल रहने से लोगों के दैनिक कार्य प्रभावित हुए। दुकानदारों और छोटे कारोबारियों को भी परेशानी उठानी पड़ी।
विज्ञापन

स्थानीय निवासी अफजल, अनिल, प्रकाश, रविंद्र कुमार, बबलू खान, अब्दुल सुब्हान, बशर राव ने बताया कि सुबह 10 बजे आपूर्ति बाधित होने के बाद शाम साढ़े चार बजे बहाल हो पाई। इसके बाद पानी की आपूर्ति भी धीरे-धीरे सामान्य हो सकी। लोगों ने ऊर्जा निगम से से मांग की कि तकनीकी खराबी अथवा अन्य कारणों से आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में समय पर सूचना दी जाए। अधिशासी अभियंता रवि कुमार ने बताया कि मरम्मत कार्य के चलते शटडाउन लिया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed