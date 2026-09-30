Haridwar News: ज्वालापुर में साढ़े छह घंटे बिजली गुल, पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित

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संवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार। बुधवार को ज्वालापुर क्षेत्र के कई इलाकों में करीब छह घंटे बिजली आपूर्ति ठप रही। सुबह करीब 10 बजे बिजली जाने के बाद शाम साढ़े चार बजे तक आपूर्ति बाधित रही। लंबे समय तक बिजली नहीं होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसकी वजह से पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित रही।बुधवार की सुबह 10 बजे अचानक बिजली आपूर्ति बंद हो गई। इसके बाद लोगों ने बिजली आने का इंतजार किया, लेकिन दोपहर तक आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी। बिजली नहीं होने के कारण घरों में लगे पानी के पंप भी नहीं चल सके, जिससे कई क्षेत्रों में पेयजल की समस्या खड़ी हो गई। गर्मी के बीच लंबे समय तक बिजली गुल रहने से लोगों के दैनिक कार्य प्रभावित हुए। दुकानदारों और छोटे कारोबारियों को भी परेशानी उठानी पड़ी।स्थानीय निवासी अफजल, अनिल, प्रकाश, रविंद्र कुमार, बबलू खान, अब्दुल सुब्हान, बशर राव ने बताया कि सुबह 10 बजे आपूर्ति बाधित होने के बाद शाम साढ़े चार बजे बहाल हो पाई। इसके बाद पानी की आपूर्ति भी धीरे-धीरे सामान्य हो सकी। लोगों ने ऊर्जा निगम से से मांग की कि तकनीकी खराबी अथवा अन्य कारणों से आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में समय पर सूचना दी जाए। अधिशासी अभियंता रवि कुमार ने बताया कि मरम्मत कार्य के चलते शटडाउन लिया गया था।