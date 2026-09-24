फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   Physical verification of public amenities will be conducted.

Haridwar News: सरकारी कार्यालयों में महिला, पुरुष और दिव्यांग के लिए अलग-अलग शौचालयों की होगी व्यवस्था

Thu, 24 Sep 2026 05:10 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 05:10 PM IST
विज्ञापन
Physical verification of public amenities will be conducted.
- उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर सरकारी कार्यालयों में जनसुविधाओं का होगा भौतिक सत्यापन
विज्ञापन

- मुख्य विकास अधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों के साथ की समीक्षा
माई सिटी रिपोर्टर
हरिद्वार। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए सभी सरकारी कार्यालयों में जनसुविधाओं का विस्तृत निरीक्षण किया जा रहा है। इस संबंध में जनपद स्तरीय समिति के अध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें सभी तहसीलों और विकास खंडों की उप समितियों को निर्देश जारी किए गए।
बैठक में रिट याचिका के तहत जारी निर्देशों पर चर्चा की गई। मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र ने उप समितियों को जनसामान्य के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जांच करने को कहा। विशेष रूप से शौचालयों की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया गया।
विज्ञापन

इन शौचालयों में दिव्यांग बच्चों के अनुकूल व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही, महिला और पुरुष के लिए अलग-अलग शौचालयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। अन्य आवश्यक सुविधाओं को भी मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह निरीक्षण सभी शासकीय कार्यालयों में किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनता को बेहतर सुविधाएं मिलें।
विज्ञापन
विज्ञापन

उच्चतम न्यायालय ने आदेश में जनसुविधाओं को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। बैठक में इन निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र ने सभी संबंधित अधिकारियों को गंभीरता से कार्य करने को कहा। समीक्षा के दौरान सरकारी कार्यालयों में शौचालयों की स्थिति जांचने के निर्देश दिए गए। समीक्षा के दौरान नोडल स्वजल चंद्रकांत मणि त्रिपाठी, पवन मिश्र के अलावा जिलेभर के नोडल और खंड विकास अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed