Haridwar News: 12.8 ग्राम स्मैक के साथ एक गिरफ्तार

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रविवार की रात पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। बंदा नंबर-9 सुमन नगर तिराहे के पास एक युवक स्कूटी से सलेमपुर की ओर से आता दिखाई दिया। पुलिस को चेकिंग करते देखकर स्कूटी मोड़ने का प्रयास करने लगा। संदेह होने पर पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। उसके पास से स्मैक बरामद हुई। आरोपी ने अपना नाम मुंतहिर निवासी ग्राम गढ़ मीरपुर रानीपुर बताया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह स्मैक रहमतपुर में पानी की टंकी के पास रहने वाली सन्नो नाम की महिला से लेकर आया था और इसे बेचने जा रहा था। आरोपी ने बताया कि रुपये स्मैक बेचकर कमाए थे। स्कूटी उसके भाई की है और वह इसका इस्तेमाल स्मैक खरीदने-बेचने के लिए कर रहा था। सीओ सदर सुरेंद्र प्रसाद बलूनी ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर सोमवार को आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। संवाद

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हरिद्वार। रानीपुर कोतवाली पुलिस ने एक युवक को 12.8 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। 1200 रुपये नकद, एक मोबाइल फोन और स्कूटी बरामद हुई है। आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है।