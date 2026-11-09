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Haridwar News: गंगनहर में अभी कम पानी, छठ पर्व पर बढ़ेगा जलस्तर

Mon, 09 Nov 2026 05:14 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 05:14 PM IST
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Low water levels in the Ganga Canal currently
- अभी छोड़ा जा रहा है मात्र एक हजार क्यूसेक पानी
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संवाद न्यूज एजेंसी
हरिद्वार। 18 दिन के अंतराल के बाद गंगनहर में पानी की आपूर्ति फिर से शुरू हो गई है। वर्तमान में गंगनहर में केवल एक हजार क्यूसेक पानी प्रवाहित हो रहा है। छठ पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गंगनहर का जलस्तर बढ़ाया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने ऊपरी गंगनहर को 20 अक्तूबर को बंद किया था। यह नहर मरम्मतीकरण और साफ-सफाई के कार्यों के लिए बंद की गई थी। सात नवंबर की मध्य रात्रि से इसे फिर से चालू कर दिया गया है। गंगनहर में पानी आने से हरकी पैड़ी पर भी गंगा जल पहुंच रहा है।
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इससे श्रद्धालु गंगा स्नान कर पा रहे हैं, परंतु पानी की मात्रा अभी कम है। गंगनहर की कुल क्षमता 13500 क्यूसेक पानी की है। अभी इसकी क्षमता के मुकाबले मात्र एक हजार क्यूसेक पानी ही छोड़ा जा रहा है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शासन की ओर से पानी की मांग कम है। इसी कारण गंगनहर में फिलहाल उतना ही पानी प्रवाहित किया जा रहा है।
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उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के एसडीओ भारत भूषण शर्मा ने बताया कि छठ पर्व के आने वाले दिनों में पानी की मांग में वृद्धि होगी। इस बढ़ी हुई मांग के अनुसार ही गंगनहर में पानी छोड़ा जाएगा। पानी की मात्रा बढ़ने के साथ ही गंगनहर का जलस्तर भी ऊपर उठ जाएगा। यह कदम छठ पर्व मनाने वाले श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण होगा।
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