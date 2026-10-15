हरिद्वार: पत्नी को दूसरे के साथ देखकर पति-ससुर ने पीटा, सिर पर हेलमेट से वार, चुन्नी से गला घोंटने की कोशिश

ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में रानीपुर मोड़ के पास पत्नी को पति ने दूसरे युवक के साथ देख लिया। आरोप है कि पति ने पत्नी के सिर पर हेलमेट से वार किया और उसकी चुन्नी से गला घोंटने का प्रयास किया। बीच-बचाव करने आए युवक को भी जमीन पर गिराकर लात-घूंसों से पीटा। महिला की शिकायत पर पुलिस ने पति और ससुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

पुलिस के अनुसार, रायवाला क्षेत्र निवासी महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह 13 अक्तूबर को अपने परिचित के साथ कार से रानीपुर मोड़ पहुंची थी। इसी दौरान उसका पति अपने पिता के साथ वहां आ गया। आरोप है कि दोनों ने महिला और उसके साथ मौजूद युवक के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर विवाद बढ़ गया और पति ने महिला के सिर पर हेलमेट से वार कर दिया। इसके बाद उसकी चुन्नी से गला घोंटने का प्रयास किया।

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महिला के साथ मौजूद युवक ने बीच-बचाव किया तो दोनों ने उसे भी नीचे गिराकर पीटा। आरोप है कि युवक की छाती, सिर और गुप्तांग पर लातों से वार किए गए, जिससे उसके मुंह और सिर से खून बहने लगा। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे राहगीरों ने किसी तरह दोनों को बचाया। आरोप है कि मारपीट के बाद पिता-पुत्र जान से मारने की धमकी देकर चले गए। एसपी सिटी दीपक सिंह ने बताया कि इस संबंध में शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जांच की जा रही है।





