हरिद्वार: सब्जी मंडी में खरीदारी के समय पैदल चलते हुए अचानक जमीन पर गिरा युवक, मौके पर हुई मौत

ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र की सब्जी मंडी में सुबह के समय खरीदारी करने पहुंचने युवक की पैदल चलते हुए अचानक सड़क गिर कर मौत हुई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 108 एंबुलेंस को मौके पर बुलाया। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा।

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