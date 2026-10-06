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हरिद्वार: सब्जी मंडी में खरीदारी के समय पैदल चलते हुए अचानक जमीन पर गिरा युवक, मौके पर हुई मौत

Tue, 06 Oct 2026 03:44 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार Published by: Alka Tyagi Updated Tue, 06 Oct 2026 03:44 PM IST
सार

बहादराबाद निवासी युवक सब्जी की खरीदारी करने मंडी पहुंचा था। इस दौरान वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा।

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Haridwar Youth dies under suspicious circumstances at vegetable market Suspect to heart attack
- फोटो : istock

विस्तार
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ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र की सब्जी मंडी में सुबह के समय खरीदारी करने पहुंचने युवक की पैदल चलते हुए अचानक सड़क गिर कर मौत हुई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 108 एंबुलेंस को मौके पर बुलाया। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा।

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पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया हार्ट अटैक मौत का कारण माना जा रहा।  मौत की सही वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चल सकेगी। युवक की मौत के बाद सब्जी मंडी में अफरा तफरी का माहौल बना। मौके पर लोगों की बड़ी भीड़ जुटी।

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