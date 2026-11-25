विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीपथरी। थाना क्षेत्र के बुक्कनपुर गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को चोरों ने निशाना बना लिया। चोर स्कूल के किचन शेड की खिड़की के पास दीवार में सेंध लगाकर गैस सिलिंडर और इंडक्शन चोरी कर ले गए। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार, प्रधानाध्यापक प्रदीप कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 23 नवंबर को विद्यालय में अवकाश था। वह एक रिंग सेरेमनी में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। इस दौरान स्कूल के मुख्य गेट का दरवाजा खुला देखकर उन्हें शक हुआ। अंदर जाकर देखा तो मुख्य गेट और किचन शेड का ताला टूटा हुआ था। किचन में जांच करने पर खिड़की के पास दीवार में सेंध लगी मिली। वहां रखा गैस सिलिंडर और इंडक्शन गायब था।प्रधानाध्यापक के अनुसार, विद्यालय में इससे पहले भी तीन-चार बार चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। इसकी सूचना पहले भी पथरी पुलिस को दी गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सीओ संजय चौहान ने बताया कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। संवाद