Haridwar News: स्कूटी सवार महिला से चेन झपटने में प्राथमिकी दर्ज

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संवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार। कनखल कोतवाली क्षेत्र में तीन साल की बेटी को स्कूटी पर बैठाकर घर लौट रही महिला से चेन झपटने के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। सीसीटीवी फुटेज से आरोपी को चिह्नित कर लिया गया है। आरोपी की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।पुलिस के अनुसार, गणपति धाम फेस-3 निवासी रितू ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 20 सितंबर को वह अपनी तीन साल की बेटी श्रेया को साथ लेकर बूढ़ी माता मंदिर गई थीं। दोपहर करीब 1:30 बजे वह स्कूटी से घर लौट रही थीं। लक्सर रोड पर राज पैलेस के पास पीछे से एक बाइक सवार आया। आरोप है कि उसने स्कूटी रोकने को कहा और धमकी दी कि गाड़ी नहीं रोकी तो उसे और बेटी को गिरा देगा।आरोप है कि स्कूटी नहीं रोकने पर उसने रितु के गले में पहनी सोने की चेन तोड़ने का प्रयास किया। विरोध करने पर उसने स्कूटी में लात मार दी, जिससे मां-बेटी सड़क पर गिर गईं। इसके बाद आरोपी चेन तोड़कर मौके से फरार हो गया। आसपास के लोगों ने दोनों को उठाकर किनारे बैठाया। महिला ने बताया कि चोट लगने के कारण बेटी घटना के बाद से लगातार रो रही है। उपचार कराने के बाद उन्होंने 24 सितंबर को पुलिस को तहरीर दी। सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि रिपोर्ट कर ली गई है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।