फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   Elephant found dead under suspicious circumstances in bilkeshwar forest of rajaji tiger reserve haridwar

हरिद्वार: राजाजी टाइगर रिजर्व के बिल्केश्वर जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में हाथी की मौत, वन विभाग मौन

Wed, 21 Oct 2026 12:24 PM IST
Renu Saklani माई सिटी रिपोर्टर, हरिद्वार
माई सिटी रिपोर्टर, हरिद्वार Published by: Renu Saklani Updated Wed, 21 Oct 2026 12:24 PM IST
सार

राजाजी नेशनल टाइगर रिजर्व के बिल्केश्वर जंगल में हाथी की मौत से वन विभाग में हलचल है। मौत के कारणों को लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है।

विज्ञापन
Elephant found dead under suspicious circumstances in bilkeshwar forest of rajaji tiger reserve haridwar
हाथी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राजाजी नेशनल टाइगर रिजर्व के क्षेत्र बिलकेश्वर के जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में हाथी की मौत हो गई है। वन विभाग फिलहाल पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। मीडिया कर्मियों को अंदर जाने से रोका गया है।

विज्ञापन


ये भी पढ़ें...उत्तराखंड: पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम धामी ने की घोषणाएं, 1600 पदों पर भर्ती जल्द, थानों का बजट होगा आठ करोड़

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed