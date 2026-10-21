हरिद्वार: राजाजी टाइगर रिजर्व के बिल्केश्वर जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में हाथी की मौत, वन विभाग मौन

राजाजी नेशनल टाइगर रिजर्व के क्षेत्र बिलकेश्वर के जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में हाथी की मौत हो गई है। वन विभाग फिलहाल पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। मीडिया कर्मियों को अंदर जाने से रोका गया है।

विज्ञापन