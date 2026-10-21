हरिद्वार: राजाजी टाइगर रिजर्व के बिल्केश्वर जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में हाथी की मौत, वन विभाग मौन
माई सिटी रिपोर्टर, हरिद्वार Published by: Renu Saklani Updated Wed, 21 Oct 2026 12:24 PM IST
सार
राजाजी नेशनल टाइगर रिजर्व के बिल्केश्वर जंगल में हाथी की मौत से वन विभाग में हलचल है। मौत के कारणों को लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है।
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विस्तार
राजाजी नेशनल टाइगर रिजर्व के क्षेत्र बिलकेश्वर के जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में हाथी की मौत हो गई है। वन विभाग फिलहाल पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। मीडिया कर्मियों को अंदर जाने से रोका गया है।
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